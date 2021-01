Régine : à 91 ans, elle refuse de se faire vacciner contre la Covid-19

Depuis un an, le monde entier est touché par une crise sanitaire responsable de la mort de plus de 2 millions de personnes. Si plusieurs vaccins ont été trouvés pour exterminer la Covid-19, beaucoup se sont montrés réfractaires à l’idée de se faire vacciner. C’est le manque de recul sur de possibles effets secondaires qui freine une partie de la population à se faire vacciner. Sur plus de 800 000 Français vaccinés contre la Covid-19, l'Agence du médicament (ANSM) rapporte 135 cas d'effets indésirables avec le vaccin Pfizer, dont 31 graves. Si ces chiffres sont plutôt rassurants, certains ne sont toujours pas convaincus. C’est le cas de Régine, 91 ans, qui refuse de se faire vacciner, contrairement à de nombreuses personnalités comme Line Renaud.

Régine : "Concernant le vaccin, je ne suis pas vraiment pour"

Alors qu’elle est considérée comme une personne à risque, la créatrice du mythique club "Chez Régine" a expliqué les raisons de son choix dans les pages de "France Dimanche". "Concernant le vaccin, je ne suis pas vraiment pour. Je ne fais même pas celui de la grippe ! Il faut avouer que je n'aime vraiment pas les piqûres", a-t-elle déclaré. En revanche, Régine a confié à nos confrères de "France Dimanche" qu’elle encourageait tous les Français à se faire vacciner. "Je souhaite néanmoins que tout le monde se vaccine et que ça marche", a-t-elle dit. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ! Au cours de l’interview, Régine a également avoué que les deux confinements vécus en France ont affecté son moral. Moi qui ai souvent eu l'habitude de voir du monde, cela fait bizarre d'être isolée aussi longtemps, a-t-elle avoué.

Par Matilde A.