Régine : son fils décédé, elle évoque ce "deuil impossible" (exclu vidéo)

En novembre 2018, Régine dévoilait ses mémoires dans un livre baptisé "Gueule de nuit". Un ouvrage dans lequel elle raconte la relation privilégiée qui l'unissait à Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017. "Parfois, lorsqu'il ne voulait pas rentrer chez lui, il venait parfois dormir chez moi. Il était comme un fils", se souvient-elle.

Et de poursuivre : "Lorsque ça n'allait pas avec Sylvie Vartan, il venait souvent pleurer sur mon épaule. J'en avais les épaulettes trempées... Dans le fond, c'était un tendre, un vrai tendre". Pour rappel, Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans des suites d'un cancer du poumon contre lequel il luttait depuis 2016.

Un garçon "extraordinaire"

Avant de perdre l'un de ses amis, Régine a vécu un drame au sein de sa propre famille. En effet, la Reine de la nuit a perdu son fils unique Lionel, décédé en 2006 des suites d'un cancer du poumon à l'âge de 58 ans. Une disparition qui, 14 ans après, la hante toujours. Invitée ce week-end dans "Que sont-ils devenus ?", elle est revenue sur ce deuil impossible. "C'est toujours difficile. On peut avoir une apparence de gaieté, il faut assumer ce qu'on décide de défaire", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "Il n'aimait pas la Régine de la nuit. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas mes boîtes, mais par exemple, quand il arrivait et que j'étais en train de parler avec des gens, il fallait que je m'arrête tout de suite pour ne m'occuper que de lui, sinon il partait, il me faisait une scène de jalousie". Pense-t-elle avoir été présente pour son fils ? "J'ai été une maman tout le temps présente de toute façon dans le coeur et dans la tête. Mon divorce n'a pas été simple. C'était un garçon extraordinaire", a-t-elle répondu.

Par Non Stop People TV