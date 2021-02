Renaud : Christophe Alévêque donne de ses nouvelles et révèle un projet commun (Exclu vidéo)

En octobre dernier, les fans de Renaud étaient inquiets après avoir appris son hospitalisation. Romane Serda - son ancienne compagne - n'avait pas tardé à donner quelques informations sur le plateau de Non Stop People. "Il va bien. Il a fait un check-up général à Montpellier pour essayer d'arrêter de fumer. Il fume un petit peu trop. Tout va bien, les examens sont bien", disait-elle.

Et de poursuivre sur sa consommation d'alcool : "Il avait arrêté pendant un an et demi puis là, il avait un petit peu repris. C'était aussi une occasion de calmer un petit peu l'alcool. Il n'y a pas de problème, je ne serais vraiment pas là s'il allait mal". En janvier dernier, Renaud a fait une apparition surprise dans "50 minutes inside" lors d'un reportage consacré au chanteur Bénabar. Ce dernier l'avait croisé dans un restaurant corse. Un bref échange avait alors eu lieu entre eux.

"Il est increvable"

Ce mardi 9 février, Jordan de Luxe a reçu Christophe Alévêque dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Proche de Renaud, l'humoriste a donné des nouvelles "fraîches" du chanteur. "Il va beaucoup mieux. Bon, il n'est pas prêt pour les Jeux olympiques, même les Jeux paralympiques. Non, mais je dis ça, parce que je lui ai dit, puis on en rigole. Je l'ai vu très récemment, il y a dix jours. Il est à l'Isle-sur-la-Sorgue", a-t-il dit. Il a ensuite révélé avoir un projet commun avec lui. "Il va produire mon prochain spectacle. Il devient producteur (...) et j'en suis ravi", a-t-il continué.

Jordan de Luxe a ensuite voulu savoir s'il était sorti de ses "travers" ? "Oui. Il avait fait une chute il y a plus d'un an. Il s'en est remis, c'est long. Mais il va beaucoup mieux". Et l'alcool ? "Ça ne fait pas partie de son passé, mais il n'y a pas de problème. On essaie tous de le bouger, de lui faire faire des choses. En le poussant, on sent bien que ça va le faire (...) Il va venir au spectacle, on va échanger. Si ça pouvait lui remettre le doigt dans l'engrenage et puis repartir, ça serait génial. Il est très, très entouré. C'est quelqu'un de formidable. Il est increvable", a-t-il répondu.

Par Non Stop People TV