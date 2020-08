Renaud : comment a-t-il réussi à se sortir de son addiction à l’alcool

(c) /MAXPPP

Mercredi 26 août, W9 propose de découvrir ou redécouvrir le documentaire consacré à Renaud et baptisé : "Renaud, au nom du père". Le long-métrage revient sur les épreuves traversées par le chanteur au cours de sa vie. L’interprète de "Mistral gagnant" a d’ailleurs réussi à se remettre de son addiction à l’alcool. Non Stop People vous en dit plus.