Renaud en deuil : sa soeur Nelly-Marina est décédée

En 2019, Renaud vivait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. À quelques jours d'intervalle, l'interprète de "Mistral gagnant" perdait son frère Thierry, décédé à 69 ans des suites d'un AVC, puis sa mère Solange qui était âgée de 96 ans. Deux ans après ces terribles drames, Renaud est à nouveau en deuil. Le chanteur de 68 ans vient de perdre sa soeur, Nelly-Marina Séchan, selon une information rapportée par le journal "Libération". Elle était âgée de 74 ans.

La cérémonie d'obsèques "aura lieu dans la stricte intimité"

Sa disparition est survenue le 23 mars dernier, à Paris. Pour l'heure, comme l'indiquent nos confrères de "Libération", la date de la cérémonie des obsèques de Nelly-Marina Séchan n'a pas été précisée. Ce que l'on sait, c'est qu'elle "aura lieu dans la stricte intimité au cimetière Montparnasse", situé dans le 14ème arrondissement de Paris. Confiné dans le Sud de la France, Renaud ne s'est pour le moment pas exprimé. Reste à savoir si le chanteur récemment opéré du coeur pourra assister aux obsèques de sa soeur. Cette dernière laisse derrière elle deux enfants, Orlando Marcadé et Aliénor Marcadé-Séchan. Pour sumonter ce nouveau drame, Renaud sait qu'il peut compter sur le soutien infaillible de son frère jumeau David, de sa demi-soeur Christine mais aussi de son ex-femme Romane Serda, avec qui il est resté très proche malgré leur divorce, et de ses deux enfants, Lolita et Malone.

