Renaud hospitalisé : le chanteur aurait été opéré du cœur

Depuis quelques jours, Renaud serait hospitalisé. D'après les informations de Midi Libre, le chanteur a été admis à la clinique du Pic Saint-Loup, situé à Saint-Clément-de-Rivière, au nord de Montpellier. Renaud s'est rendu dans l'établissement de soins de suite et de réadaptation pour subir une opération du coeur, indique le journal. Si les détails de l’opération ne sont pas connus, le chanteur de 68 ans serait désormais en convalescence. "Il se remet doucement de cette intervention", ont relayé nos confrères. La sortie de Renaud de la clinique serait bientôt prévue pour qu'il puisse rejoindre "son domicile de l'Isle-sur-Sorgue dans le Vaucluse".

Le chanteur a vaincu son addiction à l’alcool

Durant l'année 2019, Renaud avait été hospitalisé en cure de désintoxication avant de réussir à vaincre son addiction à l’alcool. Une dépendance qui a causé des soucis de santé au chanteur, passé par plusieurs cures de désintoxication. Mais le chanteur a laissé cette addiction derrière lui comme il le confiait en novembre 2019 sur RTL : "Je bois de l’eau et du bitter San Pellegrino, un apéro italien. Depuis dix mois, je n’ai pas touché une goutte d’alcool". Au Parisien, il assurait avoir décroché : "La dernière cure de désintoxication que j’ai faite dans une clinique du sud de la France a réussi. Je n’aime plus l’alcool et je n’en ai pas envie. J’ai décroché complètement. Je suis passé par les alcooliques anonymes".

Par Marie Merlet