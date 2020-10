Renaud hospitalisé : son frère David Séchan fait part de ses inquiétudes

Voilà plusieurs semaines que l'état de santé de Renaud inquiète. Au début du mois d'octobre, le chanteur de 68 ans a été hospitalisé dans un établissement situé près de Montpellier, dans le but de soigner un emphysème pulmonaire. S'il a soigné ses addictions à l'alcool, l'ex mari de Romane Serda fume encore beaucoup de cigarettes... et son organisme en paie les conséquences. Selon Le Figaro, l'artiste consommerait ainsi trois à quatre paquets par jour.



"Tout le monde dit qu'il a subi une opération ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Il a juste été faire un check-up, et il en a profité pour arrêter de fumer quelques jours, pour essayer de ralentir en tous les cas. Il n'y a aucun problème, il est sorti" a expliqué Romane Serda afin de rassurer les fans du chanteur qui ont été jusqu'à interpeller Nolwenn Leroy pour avoir des nouvelles. L'occasion pour la chanteuse de certifier une nouvelle fois que son ex a arrêté de boire : "Il avait arrêté pendant un an et demi puis là, il avait un petit peu repris. C'était aussi une occasion de calmer un petit peu l'alcool".

David Séchan encore inquiet

De son côté, son frère jumeau, David Séchan a également donné des nouvelles à plusieurs reprises. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, il s'exprime à nouveau : "Sa cure de remise en forme s'est bien passée. Il a repris le sport et les analyses sont bonnes" a-t-il avancé. Pas de quoi lui permettre d'être serein pour autant : "Ne reste plus qu'un seul problème : le tabagisme. Il a du mal à diminuer sa consommation. Il a des emphysèmes et c'est vrai que s'il fumait moins, cela pourrait plus facilement se résorber" a-t-il expliqué un brin soucieux.





Par E.S.