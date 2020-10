Renaud : la vraie raison de son hospitalisation révélée

La santé de Renaud inquiète de plus en plus. Et pour cause, le chanteur de 68 ans aurait été admis il y a quelques jours à la clinique du Pic Saint-Loup, située à Saint-Clément-de-Rivière, au nord de Montpellier. Selon nos confrères du "Midi Libre", Renaud y aurait subi une opération du coeur et serait désormais en convalescence. "Il se remet doucement de cette intervention", a dévoilé le journal ce vendredi 9 octobre 2020. Mais cette information a été démentie par la famille de Renaud auprès du "Figaro". Le chanteur n’aurait pas subi une opération du coeur, mais une intervention chirurgicale à cause d’une maladie pulmonaire.

Renaud touché par la même maladie que Christophe

L’ex-compagnon de la chanteuse Romane Serda souffrirait d’un emphysème qui a été soigné. "Selon David Séchan son frère jumeau, l'artiste est allé voir des médecins pour un examen approfondi afin d'observer un emphysème", précise "Le Figaro". Cette maladie touche les voies aériennes et est caractérisée par la destruction de la paroi des alvéoles. C’est cette même maladie qui a emporté le chanteur Christophe, décédé à l’âge de 74 ans le 16 avril 2020, à Brest. Selon le frère jumeau de Renaud qui s’est exprimé auprès du "Figaro", la consommation abusive de tabac serait la cause de l’emphysème pulmonaire de l’artiste. L’interprète de "Mistral Gagnant" consommerait trois à quatre paquets par jour mais tenterait de vaincre son addiction. "J’essaie tous les jours d’arrêter et tous les jours j’échoue. (…) C’est nerveux. J’essaie la cigarette électronique, j’en ai trois. Mais ce n’est pas très efficace", avait avoué Renaud en décembre 2019 dans les pages du "Parisien".

Par Matilde A.