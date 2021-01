Renaud : le chanteur fait une apparition dans 50min Inside

Depuis plusieurs semaines maintenant, l'état de santé de Renaud inquiète. En effet, le chanteur a été hospitalisé en octobre dernier. Romane Serda avait donné quelques informations concernant son hospitalisation et avait tenu à rassurer ses fans sur le plateau de Non Stop People. "Il va très bien. Il a fait un check-up général à Montpellier pour essayer d'arrêter de fumer. Il fume un petit peu trop. Tout va bien, les examens vont bien." Elle s'est ensuite confiée sur la consommation d'alcool du chanteur : "Il avait arrêté pendant un an et demi puis là, il avait un petit peu repris. C'était aussi une occasion de calmer un petit peu l'alcool. Il n'y a pas de problème, je ne serais vraiment pas là s'il allait mal".

une apparition remarquée !

Mais depuis son hospitalisation, le chanteur se faisait très discret. C'est donc avec grande surprise que ses fans l'ont découvert à la télévision ce samedi 30 janvier. En effet, Renaud a fait une apparition surprise et on ne peut plus remarquée dans l'émission "50min Inside". Les caméras de TF1 suivaient à la base, le chanteur Bénabar en retraite provençale à Gordes. Alors qu'il profite du bon temps dans sa petite ville, au détour d'un restaurant corse, le chanteur a croisé Renaud. Une situation pas très anodine puisque la petite ville est très prisée des célébrités. Un bref échange a alors eu lieu entre les deux compères "bon tu prépares ton album ?" lui a alors demandé Renaud, avant de trinquer ensemble, tout en respectant les gestes barrières.

Par J.F.