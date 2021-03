Renaud : Romane Serda donne les dernières nouvelles sur son état de santé (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People ce lundi 8 mars pour une nouvelle semaine de confidences. Il a ainsi reçu Romane Serda, l'ex-femme de Renaud. Cette dernière s'est confiée sur son actualité, mais aussi sur son nouvel amour, dont elle n'a pas souhaité révéler l'identité. "Ça va très, très bien", a-t-elle dit avant d'expliquer pourquoi elle ne souhaite pas s'étaler sur cette nouvelle histoire dans la presse. "J'ai vu ce que c'était de parler de son amour dans les journaux, et je pense que ce n'est pas la peine", a-t-elle continué.

Dans une interview à Paris Match, Romane Serda avait eu des mots très touchants à l'attention de Renaud, notamment sur le fils qu'ils ont eu ensemble, Malone. Comment s'organise-t-il pour la garde de leur fils ? "Renaud est parti vivre à 700 kiliomètres, donc c'est compliqué. Mais dès qu'il est là, on se voit et il voit son fils dès qu'il peut. On part en vacances ensemble", a-t-elle expliqué sur le plateau.

"Il est en forme"

Dans la suite de l'entretien, Romane Serda a donné des nouvelles de Renaud. "Il prend soin de lui", a-t-elle dit. Elle a ensuite réagi aux propos qu'avait tenus Christophe Alévêque sur le chanteur, lui qui avait révélé qu'il n'était pas prêt pour les Jeux olympiques. "On se fait des balades. On se voit encore beaucoup (...) Je descend avec notre fils, on va le voir. Je suis là aussi. Il a besoin de voir son fils. Il est d'attaque, c'est juste que ce n'est pas un grand sportif. Sinon ça va. Il est en forme. Je l'ai eu au téléphone hier (...) Il se fait ch*** à cause du Covid, il aime bien sa culture, les bars (...) Alors que moi je m'ennuie dans un bar (...) Les bars lui manquent pour l'ambiance quoi", a-t-elle dit.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV