Renaud : Romane Serda révèle les raisons exactes de son hospitalisation (Exclu vidéo)

Le 9 octobre dernier, Renaud a fait les gros titres de la presse people à la suite d'une information révélée par Midi Libre sur son état de santé. D'après nos confrères, le chanteur a été admis à la clinique du Pic Saint-Loup, situé à Saint-Clément-de-Rivière, au nord de Montpellier. Sur place, l'interprète de "Mistral gagnant" aurait subi une opération du coeur. "Il se remet doucement de cette intervention", écrivaient nos confrères.

Le 14 octobre, Renaud est sorti de l'hôpital, comme l'a annoncé son frère David Séchan auprès du "Dauphiné". Un peu avant, il en avait profité pour rétablir la vérité sur les raisons de son hospitalisation, mettant en cause sa consommation abusive de tabac. "Il sort d'une cure de remise en forme, parce qu'il fume énormément, il s'épuise à ne pas bouger. Pendant cette cure, on l'a forcé à faire de sport, notamment de la natation", expliquait-il.

"Il n'y a pas de problèmes"

Ce week-end, Jacques Sanchez a reçu Romane Serda dans son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour cette dernière de donner des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Renaud après que des rumeurs aient laissé entendre qu'il allait "très mal". "Il va très bien. Il a fait un check-up général à Montpellier pour essayer d'arrêter de fumer. Il fume un petit peu trop. Tout va bien, les examens vont bien", a-t-elle assuré, précisant que le chanteur fait ce check-up "tous les ans".

Dans la suite de l'entretien, Jacques Sanchez a demandé à Romane Serda si Renaud a arrêté de boire. "Il avait arrêté pendant un an et demi puis là, il avait un petit peu repris. C'était aussi une occasion de calmer un petit peu l'alcool", a-t-elle répondu. Et de conclure : "Il n'y a pas de problèmes, je ne serais vraiment pas là s'il allait mal".

Par Non Stop People TV