Renaud - Romane Serda : ses révélations sur l'entourage du chanteur (Exclu vidéo)

Jordan de Luxe reprend sa semaine d'interviews dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Et ce lundi 8 mars, le présentateur a reçu Romane Serda, ex-femme de Renaud. L'occasion de revenir sur sa carrière de chanteuse, elle qui a collaboré avec l'artiste pour son premier album. "Il voulait me produire le premier album (...) Il était déjà écrit, pratiquement (...) Tout le travail avait déjà été fait (...) On l'a fait, mais tout le travail derrière, ça m'a pris des années et ça n'a pas été si simple", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "Je trouve que c'est assez injuste (...) On assimile mon travail - ce que je peux faire et tout le mal que je peux me donner, tout l'investissement et l'honnêteté que je mets dans mon travail, tout le coeur que je mets - avec lui, comme quoi je lui dois tout. C'est ça que je trouve assez injuste parce que je me donne beaucoup de mal et je passe beaucoup de temps à faire les choses". Un avis que partage Renaud, comme elle l'a précisé dans la suite de son témoignage.

"Il y avait beaucoup de pique-assiettes"

Dans la suite de l'entretien, Romane Serda a évoqué l'entourage de Renaud. "Il y a un paquet de faux-culs autour de lui. C'est ça que je trouve difficile. Il n'y a pas forcément d'honnetêté", a-t-elle lâché. Et de préciser : "Alors, il y'en a moins aujourd'hui (...) ll y a des gens adorables autour de lui (...) Il y'en a, mais il n'y a pas que ça (...) C'était surtout à l'époque, aujourd'hui ça va. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de pique-assiettes comme on dit, mais pas que, je ne veux pas généraliser. Il y a vraiment des gens adorables, que j'aime profondément. Les gens qui étaient profiteurs, ça ne marchait pas. C'était compliqué (...) Après les gens sont adorables avec lui".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV