Renaud : sa fille Lolita accusée de racisme sur Instagram

Ces derniers jours, Renaud est sous le feu des projecteurs. Ce vendredi 28 mai 2021, la nouvelle compilation du chanteur, baptisée "Putain de Best Of !", a été dévoilée. Et, le 2 juin prochain, Renaud sera mis à l'honneur sur TMC avec la diffusion d'un documentaire intitulé "Renaud, mon frère : le chanteur préféré des Français". L’entourage proche de Renaud, notamment son frère jumeau David Séchan et sa soeur Sophie, a été invité à raconter la vie de l’artiste. Mais ce ne sont pas les seules raisons pour lesquelles la famille Séchan fait parler d’elle. Lolita Séchan, la fille de Renaud, a mis le feu aux poudres sur Instagram en raison d’un commentaire jugé déplacé et raciste sur son dernier achat. En effet, ce vendredi 28 mai 2021, Lolita Séchan a fait savoir à ses 32 000 abonnés avoir acheté des masques de protection contre la Covid-19 pour enfants. Jusque-là, rien d’anormal.

Lolita Séchan "sidérée"

C’est l’énervement de Lolita Séchan en découvrant que ces fameux masques avaient été fabriqués en Chine qui a déplu aux internautes. "C'est si dur que ça d'en fabriquer en France ? Et ben, c'est pas gagné", s’est agacée celle qui n'a pas caché son inquiétude en apprenant que son père Renaud refuse de se faire vacciner contre la Covid-19. Jugé raciste, son commentaire lui a valu de nombreuses critiques. "Ai-je écrit que tout ce qui venait de Chine était de la merde", a-t-elle ensuite demandé, se disant "sidérée" par l’ampleur de la polémique. "Je croyais parler d'écologie en fait. De production locale. De logique de circuit court. Concernant à un produit qui était en pénurie à un moment où il était essentiel. Est-ce raciste de trouver absurde de faire venir du bout du monde un truc que nous pouvons fabriquer ici car il y a urgence ?", a ensuite déclaré Lolita Séchan. Son message n’a pas été bien accueilli par la Toile.

Par Matilde A.