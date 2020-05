Renaud : Sa fille Lolita Séchan dévoile un souvenir d’enfance

Lolita Séchan est très active sur les réseaux sociaux en cette période de confinement en France. En plus de révéler comment elle occupe de sa fille de 8 ans, la jeune femme a donné des nouvelles sur l’état de santé de son père, le chanteur Renaud : "Pour les inquiets : mon père va très bien, no stress. Il est à l’abri de ma maison d’enfance, dans la nature et se fait juste ‘chier comme un rat mort. Je lui ai dit qu’il avait qu’à bosser un peu, cette flemmasse adorée". Et après cette confidence, Lolita Séchan a fait une surprise à ses fans. Sur Instagram, la fille de Renaud a partagé plusieurs trésors retrouvés dans des cartons après un tri chez elle, et notamment une photo souvenir d’elle en compagnie de son père.

"Les chats"

Sur le cliché, Lolita Séchan apparait en petite fille maquillée en chat, sur les genoux de son père Renaud alors jeune et avec des cheveux long blonds : "Les chats toujours les chats" a écrit en légende Lolita Séchan. Ce n’est pas la première fois que la jeune femme dévoile des souvenirs de son enfance. L’année dernière, Lolita Séchan avait partagé avec ses abonnés un polaroid de Renaud avec sa prime!re femme Dominique Quilichini : "C'est marrant, en faisant du tri je retombe sur des photos que je garde depuis des années au fil des changements de téléphone et de vie", avait expliqué à l’époque Lolita Séchan. Cette dernière avait même dévoilé une photo d’elle en compagnie de son père, ainsi qu’un dessin sur lequel Renaud prend dans ses bras sa fille.

Par Alexia Felix