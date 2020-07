Renaud : sa fille Lolita Séchan publie un inquiétant message sur Instagram

À l'instar de son célèbre papa, Lolita Séchan n'est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Ainsi, l'écrivaine de 39 ans n'hésite pas à se servir des réseaux sociaux pour partager joies, peines et colères. En mars dernier, la jolie brune s'était par exemple insurgée contre les fans de son père, le chanteur Renaud : "Ce que je vous transmets sur mon père, ce sont des choses que je choisis de transmettre. Ça implique qu’il y en a un millier d'autres que je ne partage pas. Ça n’implique pas que je suis sa secrétaire et lis pour lui les manuscrits, poèmes ou autres chansons que vous lui écrivez. J’ai mon boulot…" avait scandé l'ex-compagne de Renaud Luce.

"Vous allez vous dire : 'Oh là là, la fille de Renaud, elle est teigneuse et pas généreuse, petite bourgeoise méchante'. En réalité, peu importe ce qu'on peut penser. J'ai appris à grandir en préservant mon intimité et celle des gens que j’aime", avait-elle continué visiblement très remontée.

Lolita Séchan publie un message alarmant sur Instagram

Aujourd'hui, et alors que son illustre père vient de se faire railler sur la toile à cause de son clip contre le coronavirus, Lolita Séchan prend à nouveau la parole sur Instagram. Et c'est une Lolita plutôt triste qui s'est exprimée ce dimanche 12 juillet 2020.

En légende d'une photo en noir et blanc où apparaît un petit garçon sur une plage, elle écrit : "C’était une journée difficile. Pour plein de raisons. Mais à un moment j’ai aperçu ce petit garçon avec son chien miroitant dans la chaleur, à l’horizon. Elle est floue. Si j’avais autre chose qu’un téléphone, si j’étais photographe, elle serait mieux réussie - n’empêche, j’aime cette photo."

Et continue : "Ce petit moment dans ma journée de merde, entre deux nouvelles pourries, quelques larmes et des sentiments complexes, cet instant où j’ai saisi ce chien blanc et cet enfant noir, entre ciel et sable. Heureusement que les petits riens sauvent des grands chagrins".



Face à cette morosité, ses fans se sont empressés de lui envoyer des messages de soutien, sans trop savoir pour autant pourquoi la mère de famille de 39 ans est aussi peinée.

