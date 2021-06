Renaud : sa soeur Sophie inquiète pour sa santé

En octobre dernier, le chanteur Renaud était hospitalisé dans un établissement situé près de Montpellier, dans le but de soigner un emphysème pulmonaire. L'artiste de 68 ans qui a longtemps lutté contre son addiction à l'alcool continue de fumer des cigarettes et consommerait trois à quatre paquets par jour, un impact négatif considérable sur son état de santé déjà bien fragile.

"Sa cure de remise en forme s'est bien passée. Il a repris le sport et les analyses sont bonnes. Ne reste plus qu'un seul problème : le tabagisme. Il a du mal à diminuer sa consommation. Il a des emphysèmes et c'est vrai que s'il fumait moins, cela pourrait plus facilement se résorber", déclarait d'ailleurs David Séchan au cours d'une interview accordée à "Télé Loisirs" quelques jours après l'hospitalisation de son frère jumeau.

"J'ai quand même peur, un peu"

Et c'est aujourd'hui au tour de sa soeur Sophie de prendre la parole. Mercredi 2 juin 2021, la chaîne TMC diffusait en effet un documentaire inédit qui retraçait la carrière du chanteur et dans lequel certains de ses proches intervenaient pour livrer quelques anecdotes.



Sophie Séchan a commencé par parler des critiques reçues au moment de la sortie de la chanson "Corona Song". "Ça m'a vraiment fait de la peine pour lui parce que je trouvais que c'était injuste. Je lui disais que les gens étaient restés bloqués, laisse-béton. Je trouvais que sa chanson était un peu du deuxième degré", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "C'était bien qu'il rechante même si sa voix n'était pas très bonne, même si ce qu'il disait n'était pas... J'ai pas compris l'acharnement". Elle a ensuite fait part de son inquiétude pour l'état de santé de son célèbre frère qui refuse de se faire vacciner : "Je pense qu'il a une force mentale malgré tout, mais oui, j'ai quand même peur un peu".

Par E.S.