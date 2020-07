Renaud : son clip contre le coronavirus choque les internautes

Sept mois après la sortie de son dernier album intitulé "Les Mômes et les Enfants d'abord', Renaud signe son grand retour ! Ses fans les plus fidèles ont en effet pu découvrir, ce mercredi 8 juillet sur sa chaîne YouTube, son tout nouveau titre. Cette nouvelle chanson inattendue, nommée "Corona Song" a été composée par Renaud en personne, sur la musique de Thierry Geoffroy.



Dans cette nouvelle chanson, le célèbre chanteur français de 68 ans évoque ouvertement la crise sanitaire du coronavirus et est, comme l'indique la description du clip, un réel hommage au personnel soignant et aux victimes: "Pour tous les potes qui ont souffert de ce putain de virus, pour tous les soignants, amitiés !" peut-on lire.



Pour le clip vidéo qui a entièrement été tourné à l'iPhone, Renaud se met en scène entouré de musiciens, près de L’Isle-sur-la-Sorgue, où il réside. Une ambiance plutôt country pour dénoncer le virus qui a fait des milliers de morts à travers le monde en seulement quelques mois. Dès les premières notes, l'artiste accuse le coup et s'en prend à la Chine : "T'as débarqué un jour de Chine, retournes-y qu'on t'y confine. Dans ce pays, on bouffe du chien, des chauves-souris et du pangolin" avant de crier : "Coronavirus, connard de virus" durant tout le refrain.

Une nouvelle chanson mal accueillie

Dans le reste de la chanson, Renaud défend le professeur Raoult et ses idéologies controversées : "Quand je pense au brave Dr. Raoult conchié par des confrères jaloux, par des pontes, des sommités qui ont les boules de perdre du blé..." mais attaque aussi Donald Trump et sa "connerie" avant de dénoncer ce "monde plein de voyous qui voient le mal un peu partout" et de tacler le gouvernement : "ces salauds ont fermé tous les bistrots".



Un franc-parler qui cette fois, semble avoir bien du mal à passer auprès de ses fans : "Renaud et Corona song : il faut savoir séparer l'homme et l'oeuvre de sa bouteille.", "Ce genre de naufrage...", "Il devrait tout arrêter tant ses chansons et sa voix sont pitoyables", "Mais c'est quoi cette horreur, il n'y a rien qui va", "Un seul mot me vient à l'esprit : pourquoi ?", "On dirait une parodie" peut-on par exemple lire sur Twitter...











Par E.S.