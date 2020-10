Renaud : son frère David Séchan rassure sur son état de santé

Une semaine après son hospitalisation, Renaud "va bien". Admis à la clinique du Pic Saint-Loup, au nord de Montpellier, le chanteur de 68 ans a subi une intervention chirurgicale en raison d'un emphysème pulmonaire, une maladie touchant les voies aériennes et qui est caractérisée par la destruction de la paroi des alvéoles. Suite aux révélations de "Midi Libre", son frère jumeau David Séchan avait rétabli la vérité sur l’hospitalisation du chanteur auprès du "Figaro" et mis en cause sa consommation abusive de tabac pour expliquer les raisons de sa maladie. Alors que l'état de santé de Renaud a suscité l’inquiétude, David Séchan a donné des nouvelles rassurantes dans le "Dauphiné".

Des nouvelles rassurantes

"Il sort d’une cure de remise en forme, parce qu’il fume énormément, il s’épuise à ne pas bouger. Pendant cette cure, on l’a forcé à faire du sport, notamment de la natation", a-t-il détaillé en indiquant que Renaud est sorti de la clinique ce mercredi 14 octobre. "Il est sorti mercredi et je lui ai parlé au téléphone : il va essayer de baisser sa consommation de tabac", a-t-il assuré sur son frère qui a fini par vaincre son addiction à l’alcool après plusieurs cures de désintoxication. "La dernière cure de désintoxication que j’ai faite dans une clinique du sud de la France a réussi. Je n’aime plus l’alcool et je n’en ai pas envie", avait confié le chanteur au Parisien en novembre 2019. Dans ce combat contre le tabagisme, David Séchan reste optimiste pour Renaud "indestructible", en précisant que sa pathologie est réversible s'il réussit à arrêter de fumer.

Par Marie Merlet