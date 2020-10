Retro X : le rappeur accusé de viols et d'agressions sexuelles par huit femmes

Nouveau scandale dans le monde du rap. Au lendemain des tristes accusations faites à l'encontre de Moha La Squale, un autre rappeur est vivement accusé de viol et agression sexuelle. C'est en effet au tour de Retro X d'être pointé du doigt. Selon les informations de Streetpress, cinq femmes accusent le rappeur de viols, trois autres d'agressions sexuelles et l'une d'entre elles a décidé de porter plainte.



Plusieurs témoignages parlent de sévices subis dans "des soirées glauques". C'est par exemple le cas de Justine (le prénom a été modifié par Streetpress, NDLR), qui avait rencontré Bryan Masunda en 2014. Après l'avoir fréquenté quelque temps, elle décide alors de rompre : "Il s’est mis en tête de coucher avec moi. J’ai répété non, non, non. Ça ne l’a pas empêché", explique-t-elle. "Tu m'as violée", lui dira-t-elle plus tard.



Et si aujourd'hui toutes les victimes sortent du silence, c'est pour "protéger d'autres femmes". Lola Levent, une journaliste qui interviewé Retro X en 2019, s'est aussi confiée sur leur relation. Après avoir flirté avec lui pendant quelques semaines par SMS, elle finit par déposer une main courante pour "injures et menaces".

Une méthode d'approche bien rodée

Les témoignages des victimes présumées permettent de faire un constat : le rappeur de 26 ans repère des femmes sur les réseaux sociaux, les contacte et propose des soirées. Le flirt se transforme assez souvent en relation... jusqu'à ce que le rappeur ignore le consentement de ces dernières. Certains témoignages violents et durs évoquent des pertes de connaissances comme une jeune femme qui ne se souvient "de rien", probablement droguée est filmée à son insu. Une autre révèle quant à elle avoir été violemment frappée au visage par le rappeur.



Contacté par Streetpress, Retro X a répondu aux accusations en niant tout en bloc : "Je n’ai jamais agressé de femmes, je respecte les femmes et j’ai été élevé par des femmes, ma mère et aussi ma manageuse" a-t-il déclaré.



Par E.S.