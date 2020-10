Richard Cocciante "radin" : Fabienne Thibeault fait une étonnante révélation (Exclu vidéo)

C'est en participant à la comédie musicale "Starmania" que Fabienne Thibeault s'est fait connaître en France. Chanteuse d'origine québécoise, elle y jouait le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse "automate" de "l'Underground Café" dans l'opéra rock de Luc Plamandon et de Michel Berger. Avec des titres comme "Complainte de la serveuse automate" ou encore "Un garçon pas comme les autres", Fabienne Thibeault est propulsée au rang de star en France.

Après la comédie musicale, la chanteuse de 68 ans sort plusieurs albums qui rencontrent un certain succès comme "Coeur voyageur" (1983) ou encore "Sur ma voie" (1992). Tout en continuant sa carrière de chanteuse, elle s'intéresse à la vie rurale en France. Elle a ainsi écrit "une comédie musicale des terroirs" en huit albums baptisée "Notre Terre". Elle a aussi été faite Chevalier du Mérite agricole Français en 2004.

"Pour se faire payer un café, il fallait ramer..."

Ce mardi 13 octobre, Fabienne Thibeault est l'invitée de Jordan de Luxe dans "L'instant de Luxe", l'émission qu'il présente quotidiennement sur Non Stop People. Pendant leur échange, la chanteuse est revenue sur le succès de "Question de feeling", la chanson sur laquelle elle a collaborée avec Richard Cocciante. L'occasion pour elle de faire une étonnante confidence. "Je n'ai jamais été payée", a-t-elle lancé. Et de poursuivre : "La maison de disques de Richard Cocciante devait payer et le temps passe. Et comme Richard est un petit peu radin... Pour se faire payer un café, il fallait ramer !"

Elle a poursuivi son témoignage non sans faire un petit clin d'oeil à Richard Cocciante. "Un jour, ma fille était petite. On passe devant un magasin. Il y avait un ours en peluche qui coûtait la peau des fesses. Je lui ai dit : 'Je le veux, tu me l'achètes ?' Alors là, ça a été l'angoisse. Mais j'ai tellement insisté qu'il me l'a acheté. Merci Richard", a-t-elle dit.

