Rihanna : après la polémique sur son défilé, elle s'excuse auprès des musulmans

Le 2 octobre dernier avait lieu le fameux défilé "Savage x Fenty". L'évènement qui s'est déroulé dans le cadre de la Fashion Week, pour présenter la nouvelle collection de lingerie pensée par Rihanna a malheureusement engendré un véritable bad buzz à l'échelle mondiale. Relayé sur la plateforme Amazon Prime Video, le défilé est sous le feu des critiques car les internautes ont remarqué qu'un hadith, un texte religieux musulman a été utilisé dans le remix d'une chanson diffusée pendant les mannequins défilaient en lingerie.



Accusée de blasphémer et de manquer de respect à la communauté musulmane, Rihanna s'est rapidement retrouvée au coeur d'une vague de menaces de mort et d'appels au boycott de ses oeuvres. Face à l'ampleur de la polémique, la DJ du défilé, Coucou Chloé a fait son mea culpa : "Je voudrais m'excuser sincèrement pour vous avoir offensé avec les samples vocaux utilisés dans Doom. La chanson a été créée en utilisant des samples trouvés en ligne. À l'époque, je ne savais pas qu'ils étaient utilisés par un hadith islamique" a-t-elle écrit sur Instagram.

Rihanna sort du silence et présente ses excuses

Ce mardi 6 octobre 2020, Rihanna a finalement pris la parole sur Instagram. "J'aimerais remercier la communauté musulmane pour avoir signalé une énorme erreur qui était involontairement offensant dans notre défilé Savage x Fenty. Je voudrais surtout m'excuser pour cette faute involontaire et négligente. Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et soeurs musulmans et je suis incroyablement démoralisée par cela. Je ne joue pas avec un quelconque manque de respect envers Dieu ou une quelconque religion et donc l'utilisation de la chanson dans notre projet était complètement irresponsable. En allant de l'avant, nous ferons en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais. Merci pour votre pardon et votre compréhension" a-t-elle assuré.



