Rihanna bientôt de retour avec un nouvel album ? Elle sème le doute

Rihanna s'apprête-t-elle à faire son retour en musique ? Alors que son dernier album remonte à 2016, la chanteuse avait fait savoir au mois de mai dernier qu'elle était bien en préparation de son neuvième album. Dans une interview dans le New York Times, la star avait révélé son idée pour le titre de ce nouvel opus : "Pour le moment, c'est juste ‘R9’ grâce la Navy (le nom de sa communauté de fans, ndlr). Je pense l'appeler comme ça, sans doute qu'ils m'ont harcelée avec ça. ‘R9, R9, quand est-ce que R9 va sortir ?’ Comment je pourrais accepter un autre titre alors que celui-ci a été incrusté dans mon crâne ?". Rihanna en avait profité pour démentir les rumeurs d'une collaboration avec Lady Gaga et Drake : "Ce n'est pas prévu, mais je ne suis pas contre. "Je ne pense pas que ça va se produire. Pas sur cet album en tout cas".

Une attente insoutenable

Et depuis ces confidences, Rihanna reste très discrète sur son prochain album, rendant fous d'impatience ses fans. Si aucune date de sortie officielle n'a été annoncée, l'album de Rihanna devrait être prévu pour la fin du mois de décembre puisque la chanteuse elle-même avait déclaré en décembre 2018 que l'album serait disponible en 2019. Et à quelques jours de la nouvelle année, Rihanna a décidé d'aborder le sujet avec beaucoup d'humour. Sur son compte Instagram, la chanteuse a dévoilé une vidéo d'un chiot s'agitant sur la musique "Jump around" de Jouse of Pain : "Mise à jour : moi écoutant R9 toute seule et refusant de le sortir", a écrit la star en légende. De quoi emballer les internautes qui ont été des millions à liker la publication.

Par Alexia Felix