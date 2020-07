Rihanna bientôt de retour dans la musique ? Elle se confie

Déjà plus de quatre ans que Rihanna a sorti son dernier album. Malgré l’immense succès de son dernier opus datant de 2016, la chanteuse a préféré mettre de côté la musique pour se consacrer à sa marque de cosmétiques et à la mode. Et c’est justement lors de la promotion de Fenty Skin, sa nouvelle ligne de soins pour la peau, que Rihanna a fait des confidences très attendues sur son prochain retour dans la musique auprès d’Entertainment Tonight : "Je suis constamment en train de travailler sur de la musique. Et quand je serai prête à la sortir d'une manière qui me convient, elle sortira. Et (les fans) ne seront pas déçus quand ça arrivera. Je ne vais pas la dévoiler juste parce que les gens l'attendent. Ça a pris tout ce temps, je m'assurerai que ça vaille le coup".

Un album très attendu

Et au cours d’un autre entretien avec Access lors du même événement, Rihanna a laissé entendre que l’arrivée de cet album pourrait être imminente : "La musique reste mon premier amour, et j'ai hâte de sortir quelque chose dont je sois vraiment fière (...) Ça arrivera probablement plus vite que mes fans ne le pensent". Ces dernières années, Rihanna ne cesse de faire languir ses fans. En décembre dernier, la chanteuse avait même révélé au New York Times son idée de titre pour son nouvel album : "Pour le moment, c'est juste ‘R9’ grâce la Navy (le nom de sa communauté de fans, ndlr). Je pense l'appeler comme ça, sans doute qu'ils m'ont harcelée avec ça. ‘R9, R9, quand est-ce que R9 va sortir ?’ Comment je pourrais accepter un autre titre alors que celui-ci a été incrusté dans mon crâne ?". La star en avait même profité pour démentir les rumeurs de collaboration avec Lady Gaga et Drake : "Ce n'est pas prévu, mais je ne suis pas contre. Je ne pense pas que ça va se produire. Pas sur cet album en tout cas".

Par Alexia Felix