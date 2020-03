Rihanna bientôt maman ? Elle envisage de faire un enfant seule

Face à la propagation dans le monde entier du coronavirus, Rihanna a décidé d'agir. La chanteuse a fait un don de 5 millions de dollars par le biais de sa fondation la "Clara Lionel Foundation". Ces fonds sont destinés à plusieurs associations aux Etats-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes.

Par le biais d'un communiqué, l'interprète du titre "Umbrella" a déclaré : "Lorsque nous avons commencé cette année, nous n'aurions jamais pu imaginer que le Covid-19 allait changer nos vies de façon aussi spectaculaire. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, cette pandémie nous touchera tous. Et pour les plus vulnérables du monde, le pire est peut-être encore à venir. Nous savons que l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons contre le Covid-19 est la préparation".

"Je veux vivre différemment"

Alors que les Etats-Unis ont le plus grand nombre de cas contaminés par le coronavirus - dépassant même l'Italie - Rihanna fait la Une du prochaine numéro de l'édition britannique "Vogue". Dans les colonnes du magazine, elle s'est confiée sur différents sujets, notamment sur celui de la famille. A 32 ans, la star internationale envisage sérieusement de fonder une famille. "Je sais que je veux vivre différemment. J'aurai des enfants, trois ou quatre", a-t-elle dit.

Elle se sent prête à élever ses enfants seule. En effet, pas question pour elle de céder à la pression sociale. "J'ai l'impression que la société me donne envie de me dire : 'Oh, vous vous êtes trompés'. Elle vous diminue si vous êtes une mère célibataire et s'il n'y a pas de père dans la vie des enfants. Mais la seule chose qui compte, c'est le bonheur, c'est la seule relation saine entre un parent et un enfant. La seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c'est l'amour", a-t-elle continué.

Par Non Stop People TV