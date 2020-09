Rihanna blessée : la chanteuse aurait été victime d'un accident de scooter

Lors d'une sortie à Los Angeles ce vendredi 4 septembre, Rihanna a été photographiée le visage tuméfié. Alors que la chanteuse se rendait au restaurant Giorgio Baldi, à Santa Monica, en Californie, les paparazzi sont parvenus à prendre en photo le visage de la star lorsqu'elle a enlevé ses lunettes de soleil. Ils ont ainsi découvert qu'elle avait un œil au beurre noir, un hématome sur le front et une blessure à l’arcade sourcilière. Ces clichés inquiétants publiés sur le site MTO News, ont rapidement suscité des interrogations et tristement rappelé les clichés de Rihanna blessée au visage après avoir été frappée par le rappeur Chris Brown en 2009. Seulement, il ne s'agirait pas de violences conjugales cette fois-ci.

Bientôt de retour dans la musique ?

Selon les informations du site TMZ, la chanteuse aurait eu un accident de scooter électrique. Le représentant de la créatrice de la marque de cosmétiques Fenty Beauty, a expliqué auprès du site américain que le véhicule se serait retourné, la blessant au visage et au front. Malgré ses blessures, Rihanna serait en train de guérir, a assuré son représentant. Il y aurait donc eu plus de peur que de mal lors de cet accident. Alors qu'elle n'a pas sorti d'album depuis quatre ans, la chanteuse s'était confiée sur son retour dans la musique en juillet dernier. "Je suis constamment en train de travailler sur de la musique. Et quand je serai prête à la sortir d'une manière qui me convient, elle sortira. Et (les fans) ne seront pas déçus quand ça arrivera", avait-elle assuré dans une interview pour Entertainment Tonight.

Par Marie Merlet