Rihanna devient plus riche que la reine d'Angleterre

Tous les ans, le Sunday Times établit le classement des personnalités les plus riches d'Angleterre. Et cette année, il est particulièrement commenté. Et pour cause, la chanteuse Rihanna qui a fait un énorme don pour lutter contre le coronavirus, a fait une entrée remarquée. Domiciliée à Londres depuis l'année dernière, la jeune femme s'est classée à la 282ème place ! Elle devient la musicienne la plus riche du pays, devant Mick Jagger, Elton John ou Adèle. Mais ce n'est pas tout, avec sa fortune estimée à 468 millions de livres, à savoir 525 millions d'euros, elle surpasse la reine Elizabeth II.

La Queen se place à la 372ème place, avec une fortune personnelle estimée à 350 millions de livres, ce qui équivaut à 392 millions d'euros. Elle a perdu quelques places dans le classement. En 2019 la reine Elizabeth II figurait au 356ème rang. Une baisse due notamment à ses nombreuses dépenses cette année pour la rénovation de certains salons de Buckingham Palace et à la toiture du château de Windsor. La crise du coronavirus aurait également eu un impact sur sa fortune, le palais étant fermé au public. Rihanna, qui a poussé un coup de gueule face aux demandes sur son nouvel album, risque de grimper encore un peu dans le classement grâce à ses marques qui cartonnent, Fenty Beauty pour le maquillage, et Savage x Fenty pour la lingerie. Cela devrait encore augmenter puisque la chanteuse a récemment signé un accord avec le groupe LVMH qui lui donne carte blanche pour créer une nouvelle marque de luxe.

Par J.F.