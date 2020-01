Rihanna : dix ans de looks et d'engagements

L'année 2010 a été l'occasion pour Rihanna de tourner une page sombre de sa vie privée. Un an auparavant, alors qu'elle était en couple avec Chris Brown, ce dernier s'en prend violemment à elle au cours d'une dispute. Les photos du visage tuméfié de la star feront très vite le tour de la presse internationale, choquant l'opinion publique. Depuis, Rihanna a pris sa revanche. En 2019, à 31 ans, la somptueuse barbadienne est devenue la chanteuse la plus riche du monde, dépassant Madonna, Céline Dion et même Beyoncé. Véritable business woman, Rihanna a bâti un véritable empire ces dix dernières années, en multipliant les projets. D'abord dans le domaine de la parfumerie, avec la commercialisation de sept parfums, ensuite dans celui du maquillage, avec sa marque Fenty Beauty by Rihanna, commercialisée par Sephora. Mais loin de vouloir s'arrêter en si bon chemin, Rihanna crée dans la foulée sa propre ligne de lingerie, baptisée Savage x Fenty, et consacrée à toutes les femmes, sans exception.

Rihanna : une star engagée

Il faut dire qu'au fil du temps, Rihanna est passée de la parfaite petite chanteuse américaine, à une femme engagée dans de nombreuses causes. Sur son compte Instagram, elle n'hésite d'ailleurs pas à prendre à parti Donald Trump, sur divers sujets, comme le port des armes et le bilan catastrophique des fusillades mortelles chaque année aux Etats-Unis. Philanthrope, Rihanna œuvre pour de nombreuses causes caritatives. Ambassadrice du Partenariat mondial pour l'éducation, la chanteuse avait même été reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron. En février 2017, elle recevait le prix d'Harvard de l'"Humanitaire de l'année 2017". Côté style, en dix années, Rihanna n'a cessé de se réinventer. Cheveux blonds, rouges ou bruns, la chanteuse inspire les tendances d'aujourd'hui et de demain.

Par Sarah M