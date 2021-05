Rihanna et A$AP Rocky en couple : Le rappeur officialise

Rihanna a finalement bel et bien retrouvé l’amour. Après son histoire chaotique avec Chris Brown, Rihanna avait pris la décision d’être très discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais ces dernières mois, les fans de la chanteuse avaient remarqué qu’elle était particulièrement proche du rappeur A$AP Rocky. En décembre dernier, les deux artistes avaient été aperçus en train de s’embrasser à la Barbade, l’île natale de Rihanna. Et lors d’un entretien avec GQ ce mercredi 19 mai, le rappeur est revenu sur ce séjour si particulier puisque son défunt père était lui aussi originaire de la Barbade : "C'était comme un retour à la maison. C'était fou. J'ai toujours imaginé ce que ce serait pour mon père, avant qu'il ne vienne en Amérique. Et j'ai pu visiter ces endroits, et croyez-le ou non, il y avait quelque chose de nostalgique à ce sujet. C'était étranger mais familier".

"C’est la bonne"

Et rapidement au cours de l’entretien, A$AP Rocky a confirmé son couple avec Rihanna, et n’a pas hésité à lui faire une véritable déclaration d’amour : "C'est tellement mieux quand on a trouvé la bonne. Elle compte, genre, un million de fois plus que toutes les autres. Je pense que quand tu sais, tu sais. C'est la bonne". Dans ses confessions, le rappeur a évoqué Rihanna comme "l’amour de sa vie", puis a expliqué qu’il était prêt à avoir des enfants avec la chanteuse : "Si c'est le destin, bien sûr que j'en veux. Je pense que je serais un père incroyable". Concernant la maternité, Rihanna avait fait savoir à la version britannique de Vogue qu’elle souhaitait avoir trois ou quatre enfants. Pour le moment, Rihanna n’a pas encore pris la parole de son côté pour évoquer son histoire d’amour avec A$AP Rocky.

Par Alexia Felix