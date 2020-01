Rihanna incendiaire : ses clichés très sexy pour sa marque de lingerie

À 31 ans, Rihanna est une jeune femme accomplie. Si les fans attendent encore et toujours un nouvel album, la chanteuse barbadienne semble être beaucoup plus occupée à s'affairer autour de ses nombreux business. Il faut dire qu'en l'espace de dix petites années, Rihanna est devenue l'une des business woman les plus réputées du monde du showbiz. Et là aussi, comme dans l'univers musical, la jeune femme rencontre un énorme succès, grâce notamment à des prises de position très claires. Ainsi, lorsqu'elle a décidé de lancer sa marque de lingerie, baptisée SAVAGE X FENTY, Rihanna a souhaité s'adresser à un large public de femmes, des plus rondes aux plus minces. En 2018, lors de la Fashion Week de New York, la chanteuse barbadienne avait époustouflé l'audience avec un défilé complètement déjanté, auquel de nombreux mannequins ont participé et se sont succédé sur scène. Une femme enceinte avait même eu la chance de monter sur le podium ! Au programme : des chorégraphies très osées et même quelques poses de yoga !

Rihanna fait grimper la température

Coup de communication bien pensé ou véritable désir de changer les mœurs, Rihanna maitrise tout ! Alors quand il s'agit de faire la promotion de nouvelles pièces de sa marque de lingerie, la superbe barbadienne donne de sa personne. La preuve tout récemment. Sur son compte Instagram, Rihanna a ébloui ses 78 millions d'abonnés en postant deux nouveaux clichés, à l'occasion de la sortie de sa nouvelle collection qui honore la Saint Valentin. En soutien-gorge et petite culotte rouges, la star laisse très peu de place à l'imagination, moulée dans cet ensemble incendiaire designé par Adam Selman. Des clichés qui n'ont laissé personne indifférent, déjà likés plus de deux millions de fois. Une fois de plus, Rihanna prouve qu'elle est la reine incontestée de la promo !

Par Sarah M