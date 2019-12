Rihanna : la date de sortie de son prochain album affole les réseaux sociaux

(c) maxppp

Rihanna joue avec les nerfs de ses fans. Quelques mois après avoir révélé qu'elle était bel et bien en préparation d'un 9e album, la chanteuse a récemment posté sur Instagram un message qui a relancé les rumeurs d'une sortie imminente de ce nouvel opus. Ce vendredi 27 décembre, ses admirateurs espéraient découvrir ce projet, en vain. Non Stop People vous en dit plus.