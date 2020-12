Rihanna séparée d’Hassan Jameel : la star de nouveau en couple avec un rappeur

En décembre 2016, Rihanna se met en couple avec Hassan Jameel, héritier saoudien des concessions Toyota. Cette relation a duré quatre ans puisqu’en janvier 2020, la chanteuse rompt avec son compagnon. Une information donnée par une source proche de la star de 32 ans au magazine "US Weekly". Si les raisons de la rupture entre Rihanna et Hassan Jameel n’ont pas été révélées, il semblerait que la chanteuse n’a pas eu de mal à retrouver l’amour. Selon "Page Six", Rihanna n’est plus un coeur à prendre ! La chanteuse, qui avait fait un don de cinq millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus, a retrouvé l’amour dans les bras d’un célèbre rappeur. Il répond au nom d’A$AP Rocky.

Prochaine étape : le bébé ?

Une information confirmée par le New York Post qui révèle que Rihanna et A$AP Rocky se fréquentent depuis des mois. Ils ont été aperçus dans un au restaurant Beatrice Inn, à New York, tous les deux assis derrière un rideau. Avant de se mettre en couple, Rihanna et A$AP Rocky se connaissaient déjà très bien. Amis depuis plusieurs années, ils ont collaboré ensemble cet été pour les besoins de la campagne Fenty Skin, marque appartenant à Rihanna. Pour la chanteuse, cette relation est un nouveau départ. La prochaine étape sera-t-elle de fonder une famille ? En mars dernier, dans les colonnes de l’édition britannique de "Vogue", Rihanna s’était confiée sur son désir de maternité. "Je sais que je veux vivre différemment. J'aurai des enfants, trois ou quatre. (…) La seule chose qui compte, c'est le bonheur, c'est la seule relation saine entre un parent et un enfant. La seule chose qui puisse vraiment élever un enfant, c'est l'amour", avait-elle affirmé.

Par Matilde A.