Rihanna : son cliché seins nus avec le dieu Ganesh suscite la polémique en Inde

Rihanna attire une nouvelle fois la polémique en Inde. Pour la promotion de sa marque de lingerie Savage x Fenty, la créatrice a posé seins nus, uniquement vêtue d'un short pourpre et de bijoux, sur un cliché partagé sur les réseaux sociaux le 16 février. Mais un pendentif de Ganesh, la divinité la plus populaire d'Inde, a provoqué la colère. "C’est scandaleux de voir comment Rihanna se moque honteusement de notre Dieu bien-aimé Ganesh", s'est indigné Ram Kadam, un parlementaire membre du parti nationaliste du Premier ministre Narendra Modi. Le Conseil mondial hindou (Vishva Hindu Parishad, VHP), groupe rattaché au parti nationaliste hindou au pouvoir Bharatiya Janata (BJP), a affirmé avoir déposé des plaintes pour obtenir de Twitter et Facebook le retrait de l’image et des mesures contre les comptes de Rihanna, a rapporté l'AFP.

Une nouvelle polémique en Inde

Cette indignation s'ajoute à celle provoquée début février lorsque Rihanna avait tweeté sur les manifestations d'agriculteurs en lien avec les réformes agricoles de l'Inde. Le ministère indien des Affaires étrangères avait reproché à la chanteuse, tout comme à d'autres célébrités internationales, de "s’immiscer" de façon "sensationnaliste" dans ce dossier. En octobre 2020, Rihanna avait déjà suscité la polémique avec sa marque Savage x Fenty. A cause de l’utilisation d'hadith du prophète Mahomet lors de son défilé, elle avait été accusée de blasphème avant de présenter ses excuses.

Par Marie Merlet