Rihanna : son coup de gueule face aux demandes pour sortir son nouvel album

Son nouvel album va encore se faire attendre. Depuis la sortie en 2016 de son album "Anti", Rihanna a annoncé depuis plusieurs mois l'arrivée d'un neuvième opus aux sonorités reggae. Appelé pour le moment "R9", sa date de sortie n'était pas connue. Mais ce moment devrait être davantage repoussé. Alors que ses fans ne cessent de s'impatienter, la chanteuse a poussé un coup de gueule en live sur Instagram contre cette pression. "Si l'un de vous me parle encore une fois de l'album alors que j'essaye de sauver le monde, contrairement à votre président... (Donald Trump, NDLR)", a-t-elle lâché. Car pour "sauver le monde" face à la pandémie de coronavirus, Rihanna s'implique.

Rihanna s'implique dans la lutte contre le coronavirus

Fin mars, la chanteuse a fait un don de 5 millions de dollars par le biais de son organisation à but non-lucratif Clara Lionel Foundation. Ces fonds sont destinés à plusieurs associations aux États-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes. Pour la Barbade, son pays d'origine, elle a également fait un don de 700 000 euros pour l'achat de respirateurs. Touchée de près par le coronavirus puisque son père Ronald Fenty a été atteint, Rihanna s'est aussi mobilisée pour les victimes de violences domestiques qui sont plus nombreuses avec le confinement. Avec le PDG de Twitter Jack Dorsey, elle a réalisé un don de 4,2 millions de dollars pour venir en aide aux femmes et enfants dans les centres d'accueil à Los Angeles. Un geste qui permet de loger et nourrir ces personnes en souffrance pendant dix semaines.

Par Marie Merlet