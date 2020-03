Rihanna : son don énorme pour lutter contre le coronavirus

Depuis plusieurs semaines maintenant, le Covid-19 n'épargne personne. Le virus s'étend de plus en plus à travers le monde. Et certaines personnalités n'hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour soutenir la recherche, le monde hospitalier ou les malades.

C'est le cas notamment de Rudy Gobert. Le joueur français évoluant en NBA a été touché par le coronavirus, ce qui a mis la saison de basket à l'arrêt. Il a fait, il y a quelques jours un don de 500 000 dollars à plusieurs associations aidant les personnes touchées par l'épidémie.

Aujourd'hui, c'est la chanteuse mondialement connue, Rihanna qui a fait une belle action. Cela fait plusieurs années que la jeune femme est impliquée dans plusieurs associations. Elle a même créé en 2012, la Clara Lionel Foundation qui est une organisation a but non-lucratif qui finance des programmes novateurs d'éducation et de préparation et de réponse aux urgences dans le monde entier.

Un don de 5 millions de dollars

L'ex d'Hassan Jameel, a fait un don de 5 millions de dollars par le biais de ladite fondation. Ces fonds sont destinés à plusieurs associations aux États-Unis, en Afrique et dans les Caraïbes. Par le biais d'un communiqué de presse, elle a déclaré : "Lorsque nous avons commencé cette année, nous n'aurions jamais pu imaginer que le Covid-19 allait changer nos vies de façon aussi spectaculaire".

"Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, cette pandémie nous touchera tous. Et pour les plus vulnérables du monde, le pire est peut-être encore à venir. Nous savons que l'une des armes les plus puissantes dont nous disposons contre le Covid-19 est la préparation".

La chanteuse a également expliqué que ce don servira a alimenter les banques alimentaires destinées aux plus vulnérables aux États-Unis, de fournir des tests et des soins dans des pays comme Haïti et le Malawi.

Rihanna a également donné 700 000 euros pour l'achat de respirateurs pour la Barbade, son pays d'origine.

Par J.F.