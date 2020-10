Rihanna : une musique de son défilé de lingerie provoque la controverse

Le défilé de lingerie de Rihanna diffusé sur la plateforme de streaming Amazon Prime ce vendredi 2 octobre, suscite la controverse. Lors du show Savage x Fenty où ont assisté Cara Delevingne, Bella Hadid et Demi Moore, une musique intitulée "Doom" a repris un hadith islamique de Mahomet en accéléré. Dans ce remix produit par l'artiste Coucou Chloé, l'utilisation du recueil de paroles du prophète de l'Islam évoque la fin des temps et le jour du jugement. Bien que ce morceau soit sorti il y a deux ans, sa présence dans le défilé de lingerie de la chanteuse a été dénoncée sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont accusé Rihanna de blasphème et appelé au boycott.

Accusée d'appropriation culturelle

Alors que son défilé a été salué pour la diversité de son casting aux différentes morphologies, Rihanna a été accusée de manquer de respect à la religion musulmane et d'appropriation culturelle. "Notre religion nous est précieuse. Vous ne nous avez pas respectés. Nous voulons des excuses sincères et que vous supprimiez le hadith du prophète Mahomet. Vous nous devez des excuses à nous et notre religion", a interpellé une internaute. D'autres dénoncent aussi l’utilisation de la religion dans un but esthétique : "Notre religion n’est pas une esthétique, arrêtez de l’utiliser comme telle. Ces hadiths sont saints et sacrés pour nous et c’est incroyablement douloureux d’entendre les versets du saint Coran comme une piste de danse". Tandis que la productrice du morceau a supprimé son compte Twitter, les réactions de Rihanna et de sa marque se font attendre.

Our religion is precious to us and you didn’t respect us , we want A sincere Apology and delete the hadith of the Prophet Muhammad You owe an apology to us and our religion — َ (@90KIM_) October 5, 2020

Rihanna qui utilise un remix d’un hadith dans son show, comme si de rien n’était : — Faik (@_faikalb) October 5, 2020

Par Marie Merlet