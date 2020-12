Rika Zaraï : La chanteuse est décédée à l'âge de 82 ans

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent en cette fin d’année 2020. Alors que mardi les Français ont appris la mort de l’acteur Claude Brasseur, la chanteuse Rika Zaraï est à son tour décédée ce mercredi 23 décembre. La célèbre chanteuse israélienne était âgée de 82 ans. C’est l’ambassade d’Israël en France qui a confirmé la nouvelle sur Twitter : "Profondément attristés de la disparition de Rika Zaraï qui a conquis le coeur des Français avec son bel accent de sabra. Elle a chanté Israël et Jérusalem avec passion et dévouement. C'est une des plus belles voix d'Israël en français qui s'est éteinte. Nos condoléances à son époux JP Magnier".

Une chanteuse incontournable

Rika Zaraï était née le 19 février 1938. Formée au conservatoire de musique de Jérusalem, elle a perfectionné son talent lors de son service militaire. Après avoir chanté dans des cabarets en France, elle avait fait la rencontre du producteur de musique Eddie Barclay. C’est à la fin des années 1960 que Rika Zaraï a acquis une certaine notoriété en France. La chanteuse s’était fait connaître avec des titres incontournables tels que "Sans chemise, sans pantalon", ou encore "Alors je t’aime". Ses fans avaient pu la découvrir pour la toute dernière fois en février dernier lors d’un concert aux Folies Bergère à l’occasion de la Nuit de la déprime. La chanteuse laisse derrière elle une fille Yaël, née en 1959.

Par Alexia Felix