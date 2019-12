Robbie Williams a rencontré sa femme Ayda Field après une nuit avec sa dealeuse

Robbie Williams a révélé qu'il avait rencontré sa femme actuelle, Ayda Field, d'une manière insolite voire carrément non conventionnelle. Quelques heures avant de croiser le regard de celle qui allait partager sa vie, le chanteur de "Angels" venait de coucher avec sa dealeuse. Ce dimanche 29 décembre, le Daily Mail a partagé ses révélations : "Ma trafiquante de drogue venait de partir, j'avais couché avec elle et elle m'avait laissé un sac de drogue" a avoué l'ancien membre du groupe "Take That". Par le passé, l'homme de 45 ans a souffert de ses addictions. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque son ancienne toxicomanie dans les médias, ayant déjà assumé qu'il consommait de grandes quantités de drogues, il y a quelques années. Mais ça, c'était avant de rencontrer Ayda Field !

Ayda Field comme unique drogue

Il a épousé l'actrice en 2010. Le couple a maintenant trois ans : Theodora (7 ans), Charlton (5 ans) et Colette (un an). Si leur relation a mis du temps à s'instaurer, le duo semble, aujourd'hui, toujours aussi amoureux. C'est grâce à cette jolie quarantenaire qu'il a arrêté les substances. Entré en cure de désintoxication en 2007, il a révélé que cette décision avait été prise seulement deux semaines après avoir rencontré Ayda Field. En novembre dernier, le musicien apparaissait dans l'émission "Loose Women" de son épouse et exprimait sa surprise de ne l'avoir "jamais découragée" par son côté sombre de son époux. La nouvelle madame Williams a répondu qu'elle s'était directement investie « de tout son coeur » dans cette histoire d'amour.

Par Elodie F.