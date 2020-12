Robin Thicke papa pour la 4ème fois : sa compagne a accouché

C’est Noël avant l’heure pour Robin Thicke. Le chanteur et sa compagne, April Love Geary, viennent de devenir les heureux parents d’un petit garçon. April Love Geary aurait accouché dans la nuit de vendredi 11 à samedi 12 décembre 2020, à en croire la dernière publication Instagram de la jeune femme. April Love Geary pose avec son bébé endormi dans les bras. "Mon Luca Patrick, tu es si parfait. Maman et Papa t’aiment tellement", écrit la compagne de Robin Thicke en légende. Pour Robin Thicke, il s’agit de son quatrième enfant. Le chanteur est déjà papa de Julian, né de son mariage qui a tourné au vinaigre avec Paula Patton. Il est également papa de deux filles, nées de sa relation avec sa compagne actuelle, April Love Geary.

Paris Hilton félicite Robin Thicke et sa compagne

En 2015, Robin Thicke et April Love Geary officialisent leur relation. Trois ans plus tard, le couple accueille une petite fille, prénommée Mia Love. Un an plus tard, presque jour pour jour, April Love Geary met au monde une deuxième petite fille : Lola Alain. Désormais, Robin Thicke et April Love Geary sont à la tête d’une famille recomposée de quatre enfants. Une jolie façon de finir l’année pour l’interprète de "Blurred Lines". Les heureux parents ont reçu des milliers de messages de félicitations. La richissime héritière Paris Hilton leur a également adressé un joli message sur Instagram. Pour le moment, Robin Thicke ne s’est pas exprimé concernant la naissance de Luca Patrick.

Par Matilde A.