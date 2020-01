Roch Voisine boudé par le cinéma : ses étonnantes révélations (exclu vidéo)

En 1989, Roch Voisine, ancien joueur québécois de hockey devenu chanteur, se fait connaître du grand public avec sa balade "Hélène". Depuis, le succès ne l’a plus quitté. Mais si Roch Voisine cartonne sur scène avec ses titres, au cinéma, c’est une tout autre histoire. L’artiste ne compte que deux apparitions à la télévision en 1989 (dans la série "Lance et compte") et en 1993 (dans le téléfilm "Armen et Bullik"). Pourtant, l’artiste regrette de se faire si rare sur petit et surtout grand écrans. "Je n’ai jamais dit non au cinéma, mais je vais répondre ce que je réponds depuis trente ans : tout le monde me parle de cinéma sauf les réalisateurs et les producteurs de films", avoue-t-il non sans ironie dans "Face à la scène" sur Non Stop People. "Je ne pense pas que ça va se passer maintenant, je ne pense pas que ça va se passer 34 ans plus tard", continue Roch Voisine avec lucidité.

Le chanteur ne perd pas espoir de devenir comédien

Toutefois, l’interprète de "Tant pis" garde une petite pointe d’espoir. "On ne sait jamais, juste par curiosité", confie-t-il à Christophe Combarieu sur Non Stop People. Roch Voisine n’en reste pas moins très occupé. L’auteur-compositeur-interprète se produira le 30 janvier sur la scène du Grand Rex à Paris dans le cadre de sa tournée "Roch Acoustique". À l’issue de sa tournée qui le mènera aux quatre coins de la France, l’artiste canadien célèbrera au Québec les 10 ans de la sortie de son album "Americana" avec une nouvelle série de concerts prévue dès le mois d’avril. À noter qu’à l’automne 2019, Roch Voisine avait sorti une compilation incluant deux inédits.

Par Ambre L