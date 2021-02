Rohff : un nouveau clash avec Booba éclate sur Twitter

Voilà des années que Rohff et Booba se livrent une guerre sans merci. Après une petite pause durant laquelle Booba s’attaquait à ses autres ennemis, celui que l’on surnomme le Duc de Boulogne s’en prend de nouveau à son pire ennemi. En septembre dernier, Booba, avait par exemple diffusé des captures d’écran d’une conversation avec l’ex-femme du rappeur qu’elle accuse de violences.

Un clash qui lui avait valu d’être banni de Facebook : "En janvier, nous avons banni Booba d’Instagram pour avoir violé les standards de la communauté. Nous avons désormais aussi supprimé de façon permanente @boobaofficial, le compte fan de Booba géré par ses équipes, après avoir enfreint ces règles à plusieurs reprises" expliquait un porte-parole du réseau social.

Un nouveau clash éclate sur Twitter

Pas de quoi décourager Booba qui a continué d’attaquer son rival sur les autres plateformes sociales. Ce mercredi 3 février 2021, une énième dispute a donc éclaté puisque Rohff a jeté un nouveau pavé dans la mare. "Ma petite Barbie gril, tu t’es fait tabasser et fouetter par ta propre ceinture et t’invites la street à ton PR enfant de cœur….". Ce à quoi Booba a répondu : "C’est fou d’être aussi jaloux, lâche, nul, menteur, et vilain à la fois.

Agacé, Rohff a alors surenchéri : "T’es un produit fabriqué comme paic citron, non toi c’est Pec Cibron, même Bouba c’est ton zinc zobi. Tu n’as rien à jalouser pour rien au monde je voudrais te ressembler Dieu merci. T’es surcoté qu’en trichant reniflant le c** des plus talentueux, t’en peux plus de toi et c’est drôle". Passionnés par cette brouille sans fin, les fans attendent déjà la réponse de Booba en surveillant son compte Twitter, mais aussi son compte Instagram, second terrain de jeu pour clasher ses nombreux ennemis.

T'es un produit fabriqué comme paic citron non toi c'est Pec Cibron même bouba c'est à ton zinc zobi. Tu n'as rien à jalouser pour rien o monde jvoudrais te ressembler dieu merci t'es surcoté qu'en trichant reniflant le Q des plus talentueux t'en peux plus d'toi et c'est drôle pic.twitter.com/3jDTAI5mAj — ROHFF (@rohff) February 3, 2021

Par E.S.