Roméo Elvis accusé d'agression sexuelle : il réagit et avoue tout

Après Moha La Squale, c’est au tour de Roméo Elvis d’être accusé d'agression sexuelle. Dans une publication Instagram de ce mardi 8 septembre 2020, une jeune femme dévoile plusieurs captures d’écran d'une conversation privée avec l’artiste qui lui présente ses "excuses" et lui partage "sa honte" d’avoir eu "cette pulsion débile" au moment des faits après qu’elle ait lancé dans ses stories : "Roméo Elvis m'a agressée sexuellement".

"Je voulais justement te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de tout dire à Léna (Léna Simonne, sa petite-amie, ndlr) et de te laisser le choix d'en parler en public. Je comprends que ce qui se passe en ce moment te pousse à le faire. J'aurais été vers toi et je me suis excusé, mais cela ne suffit probablement pas et j'en suis conscient", lui a-t-il écrit. À la suite de cet échange, l’interprète du titre "Malade" s’est à son tour emparé d’Instagram pour faire son mea culpa.

Roméo Elvis fait son mea culpa sur les réseaux sociaux

Dans un post partagé ce mercredi 9 septembre 2020, il commence par écrire : "Les réseaux sociaux s'enflamment et oui : j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une, et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris".

Il ajoute : "Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne. Je suis le moins bien placé, mais je le pense : ce qui est trop souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes. Je ne suis pas fier de cette situation et espère ne pas servir d'exemple à ne pas suivre".

Par C.F.