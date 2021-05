Roméo Elvis accusé d’agression sexuelle : Il s’explique dans Quotidien

C’est en septembre 2020 que Roméo Elvis a été accusé d’agression sexuelle par une femme. Cette dernière a assuré que le chanteur avait eu un déplacement déplacé à son égard dans une cabine d’essayage d’une boutique à Bruxelles. Si Roméo Elvis s’était rapidement excusé publiquement, il est revenu sur cette polémique dans l’émission Quotidien ce mercredi 12 mai. Face à Yann Barthès Roméo Elvis a évoqué son retour sur le devant de la scène après cette fameuse affaire : "Je suis surtout content de pouvoir saisir l’occasion pour revenir là-dessus, encore, et dire que je suis conscient de ce qu’il s’est passé. J’ai fait une connerie. J’ai fait du mal à quelqu’un. J’ai tout de suite voulu m’excuser auprès de cette personne".

"C’est un truc sur lequel on ne peut pas revenir"

Roméo Elvis avait tenu à l’époque à s’excuser rapidement sur les réseaux sociaux : "Point ! C’est un truc sur lequel on ne peut pas revenir, quoi. Ça ne se discute pas, j’en suis conscient et j’ai envie que les gens comprennent. L’intégrité d’une femme, d’un homme, ça ne se discute pas". Interrogé par Yann Barthès, le frère de la chanteuse Angèle a expliqué qu’il évitait dorénavant de lire les réactions des internautes sur Twitter : "Ça ne vaut pas la peine… Mais dans les deux cas ! Je tiens à dire aussi que trop d’amour, ça n’a aucun sens et que les artistes sont aussi énormément aimés… Des fois, avec un peu de désespoir. Je prend de moins en moins la peine de regarder ce genre de commentaires. Pour le coup, ça me fait du bien, dans les deux sens. Trop d’amour, ça tue l’amour aussi".

Par Alexia Felix