Roméo Elvis : accusé d'agression sexuelle, il sort du silence

Roméo Elvis est dans la tourmente depuis quelques mois maintenant. Le 8 septembre dernier, une jeune femme accusait le rappeur d'agression sexuelle. En 2019, alors qu'elle est dans un magasin à Bruxelles, la jeune femme retrouve le rappeur. Après plusieurs minutes à rigoler et à parler, Roméo Elvis rentre dans la cabine d'essayage de la jeune femme et lui touche les fesses et la poitrine. Quelques jours après il s'excuse, mais un an après, elle décide de briser le silence.

Roméo Elvis avait pris la parole sur son compte Twitter deux jours après pour s'excuser une nouvelle fois, mais publiquement : "Je voulais justement te dire que tu étais libre de faire ce que tu voulais à propos de tout ce qui s'était passé. J'ai décidé de tout dire à Léna (Léna Simonne, sa petite-amie, ndlr) et de te laisser le choix d'en parler en public. Je comprends que ce qui se passe en ce moment te pousse à le faire. J'aurais été vers toi et je me suis excusé, mais cela ne suffit probablement pas et j'en suis conscient".

"Je voudrais que les gens entendent que j’ai compris ma faute"

Depuis ce jour, Roméo Elvis était resté très silencieux. Mais ce vendredi 7 mai, il vient enfin de sortir du silence en dévoilant son nouveau clip "TPA" (Tout peut arriver). La sortie de son clip était accompagnée d'une interview accordée à Télérama. Dans cette dernière, il s'est confié sur cette agression et sur les leçons qu'il en a retenu : "Je voudrais que les gens entendent que j’ai compris ma faute. Je ne me sentais pas d’écrire un texte qui revienne sur l’affaire mais en même temps j’ai cette volonté d’assumer. Les réseaux sociaux s'enflamment, et oui: j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une, et arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris. (...) Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait et espère servir d'exemple à ne pas suivre".

Roméo Elvis fait ensuite part d'un énorme regret, celui que sa soeur, la chanteuse Angèle et sa compagne Léna Simonne aient été prises à partie : "En quoi ma compagne et ma petite sœur, qui se sont fait prendre à partie sur les réseaux, en sont responsables ? J’en reviens toujours à cette pensée que c’est moi qui ai provoqué tout cela…"

