Roméo Elvis accusé d’agressions sexuelles : Angèle réagit

Trop, c’est trop pour Angèle. Cible de nombreuses critiques et messages insultants depuis que son frère Roméo Elvis est accusé d’agressions sexuelles par une jeune femme, la chanteuse a décidé de prendre la parole. C’est via son compte Instagram que l’interprète de "Balance ton quoi" réagit à l’affaire et répond à ses détracteurs. Dans sa story du mercredi 9 septembre 2020, elle commence par écrire : "De la même façon que je me bats aux côtés des minorités négligées, je condamne les actes qui vont à l’encontre de mes principes".

Affectée par les révélations sur son grand-frère, elle poursuit : "C’est d’autant plus important qu’il s’agit d’un proche et heurtant de l’apprendre ainsi". Ainsi, elle promet qu’"une prise de conscience globale est à venir". Un message qu’elle conclut par : "Un changement des mentalités s’impose, encore, toujours et partout. C’est tout ce que je souhaite".

Roméo Elvis reconnaît les faits et présente ses excuses

De son côté, Roméo Elvis s’est lui aussi emparé de ses réseaux sociaux pour faire son mea culpa. Alors que la jeune femme l’accusant d’agression sexuelle dévoile un échange privé avec l’artiste qui lui présente ses "excuses" et exprime "sa honte" après avoir répondu à "cette pulsion débile", il fait réagit publiquement.

Dans un post publié ce même jour sur Instagram, il écrit : "Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne. Je suis le moins bien placé, mais je le pense : ce qui est trop souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes. Je ne suis pas fier de cette situation et espère ne pas servir d'exemple à ne pas suivre".

Par C.F.