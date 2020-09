Roméo Elvis accusé d'agressions sexuelles : Lacoste cesse leur collaboration

Roméo Elvis paye les conséquences d’être accusé d'agression sexuelle. Sa collaboration avec la marque Lacoste a pris fin. Le rappeur devenu égérie de la collection printemps/été 2020 n'a pas vu son contrat prolongé, a appris 20 Minutes auprès de la marque au crocodile. Bien que Roméo Elvis a reconnu les faits et présenté publiquement ses excuses, l'entreprise française n'a pas souhaité continuer de travailler avec le frère d'Angèle pour "une question éthique, morale", selon une source interne de la marque. "Ce sont des valeurs qui ne correspondent plus avec l’image de Lacoste, que la marque ne peut pas cautionner", a-t-il été indiqué. Avec Lacoste, Roméo Elvis avait pourtant trouvé une marque qui lui correspondait et pour laquelle il ne cachait pas son intérêt.

Un fan de la marque au crocodile

Fan du crocodile qu'il arbore sur plusieurs de ses tatouages, le rappeur a souvent été vu portant des vêtements de la marque qui a fait de l'animal son emblème. "C’est aussi pour ça que j’aime Lacoste, parce que c’est une super marque, de qualité, agréable à porter, et il y a le crocodile", avait-il confié à 20 Minutes en 2018. Avant de dévoiler les photos de sa première campagne avec Lacoste en mai dernier, Roméo Elvis avait officialisé sa collaboration avec la marque en octobre 2019. Également dans la tourmente en étant accusé de violences et d’agressions sexuelles, Moha La Squale avait aussi vu son contrat avec Lacoste prendre fin. Mais cette décision a été prise avant que quatre femmes ne portent plainte contre le rappeur qui avait déjà des ennuis avec la justice.

Par Marie Merlet