Roméo Elvis accusé d'agressions sexuelles : sa petite amie Lena Simonne réagit à sa manière

Tout comme Moha La Squale - accusé par trois jeunes femmes de violences, "d’agression sexuelle" et de "séquestrations" - Roméo Elvis a été accusé d'agression sexuelle par une jeune femme sur les réseaux sociaux. Le rappeur a ensuite reconnu les faits dans un message sur Instagram. "Les réseaux sociaux s'enflamment et oui : j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une, et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris", a-t-il écrit en regrettant son geste et présentant ses excuses publiquement. Au milieu de cette tourmente, sa soeur Angèle a réagi après avoir été visée par plusieurs critiques, tout comme désormais Lena Simonne, la petite amie du rappeur depuis trois ans.

La petite amie de Roméo Elvis réagit à sa manière

Si le mannequin avait relayé les accusations visant Moha La Squale sur les réseaux sociaux, elle était restée silencieuse sur l'affaire concernant Roméo Elvis. Egalement ciblée par des attaques, Lena Simonne a décidé de répondre de manière subtile sur Instagram. En légende de plusieurs photos de son anniversaire avec plusieurs amies, la jeune femme a écrit : "Pas de michto dans mes amies, que des filles honnêtes et intelligemment sexy. Les vrais savent. Amour sur toutes les femmes de ma vie". En géolocalisation de sa publication, Lena Simonne a indiqué "Esprit Tranquille". Et si la petite amie du rappeur semble sereine, elle a réagi à sa manière aux internautes qui lui demandent de "balancer" Roméo Elvis. Sur son dernier cliché, elle a dévoilé un message clair inscrit sur son ongle : "shut up" (tais-toi").

Par Marie Merlet