Roméo Elvis défend sa soeur Angèle face à Cauet

Vendredi 20 mars, Cauet s'en prenait à la chanteuse Angèle. L'animateur d'NRJ déclarait en pleine émission : "Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction ! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE ! Je vous laisse découvrir qui c’est".

Il ajoute ensuite : "Parce qu’elle a des raisons personnelles, parce qu’elle s’en fout, parce qu’elle est touchée par pas grand chose, je ne sais pas ce qui la touche. Celle qui a dit non, c’est Angèle". Mais face à ce nouveau torrent de haine, la chanteuse belge a décidé de ne pas se laisser faire.

"Bonjour Cauet, tu n'as pas envie de "polémique" mais tu te lances dans un jeu absurde pour provoquer cela. Ça n'a aucun sens. À un moment où le monde a besoin de tout sauf de ça.

Si je n'ai pas accepté ta demande c'est parce que je suis confiée, depuis le début, hors de chez moi, et que je joue le jeu d'un confinement total. Je ne repasserai pas à mon appartement en Belgique et je n'encouragerai personne à le faire à ma place, je n'ai donc accès à aucun objet significatif qui, selon moi, pourrait parler aux gens".

"touche pas à la famille"

Roméo Elvis atteint d'une maladie, a décidé de monter au créneau pour défendre sa petite soeur. Il a posté une story sur son compte Instagram. "Chaque fois, je me retiens de te traiter de merde parce que mon équipe me le demande pour rester diplomate," a-t-il débuté. Puis de tout lâcher : "Je te le dis ouvertement Cauet : tu es une merde. (...) Tu es une merde sans nom, un minable et un gamin. (...) Là tu es devenu une énorme merdasse susceptible. Ça fait du bien de tirer sur un type sur qui on a envie de tirer dessus depuis 10 ans".

Il ajoute ensuite : "Touche pas à la famille, Cauet. Je vais pas te louper, moi, et ça sera moins poli que ma sœur."

Par J.F.