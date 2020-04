Roméo Elvis réagit à son clash avec Cauet

Cela fait plusieurs mois que l'animateur Cauet s'en prend à la chanteuse Angèle. En effet, l'animateur radio reprochait à la jeune femme son manque de générosité. Il avait mis en place une action pour les hôpitaux qui consistait à ce qu'un artiste donne un objet pour qu'il soit ensuite vendu aux enchères. Angèle n'avait pas donné de réponse favorable à ce don, ce qui n'avait pas manqué d'énerver Cauet. Dans son émission il avait déclaré : "Depuis quelques jours les stars se mobilisent pour aider nos soignants grâce au #NRJBigAction! Toutes les célébrités ont accepté de jouer le jeu sauf UNE! Je vous laisser découvrir qui c'est".

Angèle ne s'était pas laissée faire et avait rapidement répondu : "Si je n'ai pas accepté ta demande c'est parce que je suis confinée (...) Comme d'habitude, tu [te] mets en scène en sauveur, et moi, en sorcière maléfique méchante et capricieuse en utilisant le pire des contextes sans même essayer d'en savoir plus."

"j'ai agi en grand frère"

Mais celui qui a sans doute été le plus virulent, c'est son frère Roméo Elvis. Il avait réagi à cette nouvelle attaque de la part de Cauet : "Chaque fois, je me retiens de te traiter de merde parce que mon équipe me le demande pour rester diplomate et parce qu'on veut jouer le jeu des radios (...) Tu es une merde sans nom, un minable et un gamin (...) Touche pas à la famille, Cauet."

Ce jeudi 23 avril dans Clique, le rappeur réagi pour la première fois à ce clash. "Il a pris la tête à ma soeur et moi je suis son grand frère. Donc j'ai agi en grand frère. Tout de suite j'ai vu quelqu'un agresser ma petite soeur et je lui ai mis une claque... mais concrètement elle sait se défendre toute seule. Cauet est maladroit. Il croit que si on ne le fait pas (son aide aux soignants, ndlr) on n'est pas dans le bon sens. Mais c'est juste qu'on fait les choses à notre manière de notre côté. Je pense qu'il a fini par le comprendre".

Par J.F.