Roméo et Juliette : pourquoi Cécilia Cara a dû changer son nom de famille (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue avec des stars telles que Daniel Lévi, Michael Jones, Gérard Vives ou plus récemment Steevy Boulay. Ce dernier a raconté ce jour où il a été traumatisé par une phrase prononcée par son père alors qu'il était âgé de 7 ans.

"C'était en 87, j'étais chez mon père (...) On regardait 'Le Grand Bleu'. Mon père était dans le lit, avec ma petite soeur, et moi j'étais allongé, la tête devant le lit et la télévision en face. À un moment, il y a Rosanna Arquette qui fait l'amour à Jean-Marc Barr. Et y a mon père qui me dit ça, j'avais 7 ans : 'Si un jour tu me dis que t'es pé**, je t'en fous une dans la gueule'. J'ai pas compris. Je regardais le film, j'avais les larmes qui coulaient, et j'essayais de faire en sorte qu'il ne s'aperçoive pas que je pleure. C'était douloureux", disait-il.

"J'étais très fière de mon nom de famille"

Ce jeudi 20 mai 2021, Evelyne Thomas reçoit Cécilia Cara dans son émission sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, la chanteuse revient sur ses origines espagnoles héritées de sa grand-mère maternelle. L'occasion pour elle de préciser que son nom de famille n'est pas "Cara", mais "Gruffaz". "'Cara', ça veut dire le visage. C'est aussi le soleil dans les yeux, en espagnol. Ça a une vraie signification pour moi", commence-t-elle.

Pourquoi a-t-elle laissé de côté son vrai nom de famille "Gruffaz" au profit du surnom "Cara" ? "À l'époque de 'Roméo et Juliette', la production savait qu'avec Damien Sargue, on allait être très médiatisé. Ils m'ont demandé de changer de nom de famille, c'était un peu particulier pour moi. Ça a été en même temps très excitant, à 15 ans de se dire : 'Je vais me choisir un nom de scène, un nom d'artiste. Je vais essayer de me trouver le nom qui va le plus me correspondre' même si j'étais très fière de mon nom de famille et que je l'aurais gardé avec grand plaisir. Si on ne m'avait pas demandé de le changer, je l'aurais gardé, même si on l'écorche une fois sur deux (rires)", répond-elle.

Par Non Stop People TV