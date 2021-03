Roselyne Bachelot positive à la Covid-19 : Michel Sardou cas contact

Roselyne Bachelot a été testée positive à la Covid-19. C'est sur son compte Twitter que la ministre de la Culture a annoncé la nouvelle : "À la suite de symptômes respiratoires, j'ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid. À l'isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement". Mais avant de percevoir les premiers symptômes, Roselyne Bachelot avait une mission en tant que ministre de la Culture. En effet, elle a remis à Michel Sardou les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Lorsqu'il a appris la nouvelle dans les médias, le chanteur a pris la décision de s'isoler immédiatement avec sa femme Anne-Marie.

"C'est long, j'en ai marre"

Contacté par le Parisien, Michel Sardou a pris la chose avec beaucoup d'humour. "Je ne vous dirai pas que je suis gai comme un pinson, mais je suis en forme. J'attends de me faire tester mercredi. On m'a refilé cette saloperie en même temps que le titre de commandeur. Je suis commandeur Covid", a-t-il dit. Pas peu fier d'être décoré par cette médaille, la remise des prix a finalement viré au cauchemar : "Je m'étais dit : 'J'ai l'honneur de recevoir cette décoration qui me fait très plaisir… Ce serait trop bête de ne pas la prendre…' Et je tombe là-dessus. En plus, c'est la seule sortie que je me suis permise depuis des mois, vous le croyez ça ? À part un peu l'été dernier, je n'ai pas bougé de la maison depuis un an. Ma femme m'a carrément cloîtré. C'est long, j'en ai marre".

Par J.F.